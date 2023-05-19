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Козачёк Яков Харитонович

Место рождения

Боевое

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Козачёк Харитон Иванов

Мать: Козачёк Антонина

Военная служба
До 22.02.1943
Мариупольский ГВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Мариуполь | Воинское звание гв. ст. сержант; ст. сержант Воинская часть 65 гвардейский минометный полк
Военная награда
22.02.1943
Медаль За отвагу | Приказ подразделения №: 2 от: 22.02.1943 Издан: 65 гв. минп ОГ ГМЧ Брянского фронта
Военная награда
12.05.1944
Приказ подразделения №: 5 от: 12.05.1944 Издан: 65 гв. минп ОГ ГМЧ 1 Украинского фронта
Смерть
Неизвестно
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