Козачёк Яков Харитонович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Козачёк Харитон Иванов
Мать: Козачёк Антонина
Военная служба
До 22.02.1943
Мариупольский ГВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Мариуполь | Воинское звание гв. ст. сержант; ст. сержант Воинская часть 65 гвардейский минометный полк
Военная награда
22.02.1943
Медаль За отвагу | Приказ подразделения №: 2 от: 22.02.1943 Издан: 65 гв. минп ОГ ГМЧ Брянского фронта
Военная награда
12.05.1944
Приказ подразделения №: 5 от: 12.05.1944 Издан: 65 гв. минп ОГ ГМЧ 1 Украинского фронта
Смерть
Неизвестно