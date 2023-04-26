Вирясова Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1883
Отец ребёнка: Вирясов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1892
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Вирясов Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно