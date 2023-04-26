Вирясова Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова Евгения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1883

Сын: Вирясов Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Вирясов Фёдор Андреевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1892

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Вирясов Фёдор Андреевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирясов Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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