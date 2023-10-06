Комарицкий Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1908
Дата смерти11.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарицкая Анна Дмитриевна
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1987
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости