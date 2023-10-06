Комарицкий Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарицкий Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1908

Дата смерти

11.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарицкая Анна Дмитриевна

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарицкая Анна Дмитриевна

Смерть
11.09.1987
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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