Шаровъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шаровъ Игнатий
Мать: Шарова Матрена
Бракосочетание
17.02.1891
Жена: Шарова Ксения
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1893
Сын: Шаровъ Яковъ
Мать ребёнка: Шарова Ксения
Рождение ребёнка
10.11.1895
Сын: Шаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Шарова Ксения