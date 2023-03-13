Шаровъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаровъ Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шаровъ Игнатий

Мать: Шарова Матрена

Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Шарова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1893

Сын: Шаровъ Яковъ

Мать ребёнка: Шарова Ксения

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1895

Сын: Шаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Шарова Ксения

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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