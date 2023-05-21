Алексашова (Сенина) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1923
Дата смерти26.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1923
Отец: Сенин Кузьма
Мать: Сенина Фаина
Рождение ребёнка
13.09.1945
Сын: Алексашов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1949
Сын: Алексашов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
09.05.1951
Сын: Алексашов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
10.02.1953
Сын: Алексашов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
13.05.1955
Сын: Алексашов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович
Смерть
26.01.1981