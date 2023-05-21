Алексашова (Сенина) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексашова (Сенина) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1923

Дата смерти

26.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1923

Отец: Сенин Кузьма

Мать: Сенина Фаина

Рождение ребёнка
13.09.1945

Сын: Алексашов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1949

Сын: Алексашов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
09.05.1951

Сын: Алексашов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Алексашов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
13.05.1955

Сын: Алексашов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Павлович

Смерть
26.01.1981
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