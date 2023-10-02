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Кокорева Матрена Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Настасья Афонасиева

Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Афонасиева

Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кокорев Давид Афонасиевич

Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кокорев Зот Афонасиевич

Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.05.1854

Дочь: Федосья Афонасиева

Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Афонасиева

Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Афонасий Кирилов

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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