Кокорева Матрена Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Настасья Афонасиева
Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафья Афонасиева
Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кокорев Давид Афонасиевич
Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов
Рождение ребёнка
17.05.1854
Дочь: Федосья Афонасиева
Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Афонасиева
Отец ребёнка: Кокорев Афонасий Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно