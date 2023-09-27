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Журавлева Ольга Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Журавлев Василий Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
28.03.1921

Дочь: Журавлева Нина Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Журавлев Егор Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
11.01.1925

Сын: Журавлев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
12.04.1928

Сын: Журавлев Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
05.03.1932

Дочь: Журавлева Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич

Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Федор Андреевич

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