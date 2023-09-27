Журавлева Ольга Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Журавлев Василий Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
28.03.1921
Дочь: Журавлева Нина Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1925
Сын: Журавлев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1928
Сын: Журавлев Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
05.03.1932
Дочь: Журавлева Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Андреевич
Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно