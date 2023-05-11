Валявина (Гохова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1975
Рождение ребёнка
08.01.?
Дочь: Валявина Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Валявин Константин Геннадьевич
Рождение ребёнка
08.08.?
Дочь: Валявина Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Валявин Константин Геннадьевич
Рождение ребёнка
09.09.?
Дочь: Валявина Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Валявин Константин Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно