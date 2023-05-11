Валявина (Гохова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Гохова) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1975

Отец: Гохов Михаил Михаилович

Мать: Гохова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
08.01.?

Дочь: Валявина Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Валявин Константин Геннадьевич

Рождение ребёнка
08.08.?

Дочь: Валявина Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Валявин Константин Геннадьевич

Рождение ребёнка
09.09.?

Дочь: Валявина Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Валявин Константин Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявин Константин Геннадьевич

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