Варганова (Горшенина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова (Горшенина) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.02.1799

Дата смерти

13.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1799

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Варгановъ Василей

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1821

Дочь: Баканова Марья

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Варгановъ Петръ

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гурентьева Анна

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1833

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1835

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1839

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1841

Сын: Варгановъ Андрей

Отец ребёнка: Варгановъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Николай

Смерть
13.05.1857
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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