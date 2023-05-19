Варганова (Горшенина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения26.02.1799
Дата смерти13.05.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1799
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Степанида
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Варгановъ Василей
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Рождение ребёнка
28.01.1821
Дочь: Баканова Марья
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Рождение ребёнка
1827
Сын: Варгановъ Петръ
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гурентьева Анна
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Рождение ребёнка
26.04.1833
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Рождение ребёнка
03.02.1835
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Рождение ребёнка
03.05.1839
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Рождение ребёнка
15.09.1841
Сын: Варгановъ Андрей
Отец ребёнка: Варгановъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Николай
Смерть
13.05.1857