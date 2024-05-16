Киряхно Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киряхно Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1963

Дочь: Полякова (Киряхно) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1970 и 1971

Сын: Киряхно Степан Иванович

Мать ребёнка: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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