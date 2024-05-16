Киряхно Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1963
Дочь: Полякова (Киряхно) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1970 и 1971
Мать ребёнка: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно