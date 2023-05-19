Поварницын Адрiан Дмитрiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Дмитрiй Алексеев
Мать: Евдокiя Никифорова
Рождение ребёнка
27.10.1849
Дочь: Параскева Андрiянова
Мать ребёнка: Анна Федотова
Рождение ребёнка
25.11.1850
Мать ребёнка: Анна Федотова
Рождение ребёнка
30.03.1852
Дочь: Марiя Андрiянова
Мать ребёнка: Анна Федотова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно