Поварницын Адрiан Дмитрiев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницын Адрiан Дмитрiев

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Дмитрiй Алексеев

Мать: Евдокiя Никифорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1849

Дочь: Параскева Андрiянова

Мать ребёнка: Анна Федотова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1850

Сын: Поварницын Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Федотова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1852

Дочь: Марiя Андрiянова

Мать ребёнка: Анна Федотова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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