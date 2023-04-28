Поварницын Дмитрiй Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницын Дмитрiй Алексеев

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Поварницын Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Поварницын Алексiй Дмитрiев

Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Поварницын Антипа Дмитрiев

Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Адрiан Дмитрiев

Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Игнатiй Дмитрiев

Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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