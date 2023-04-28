Поварницын Дмитрiй Алексеев
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Поварницын Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1799
Сын: Поварницын Алексiй Дмитрiев
Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Поварницын Антипа Дмитрiев
Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Адрiан Дмитрiев
Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Игнатiй Дмитрiев
Мать ребёнка: Евдокiя Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно