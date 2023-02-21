Фамилии Нет Линия Лобаревы Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Дочь: Фекла Павловна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Павел Дмитриевич
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно