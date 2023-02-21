Фамилии Нет Линия Лобаревы Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Линия Лобаревы Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Дочь: Фекла Павловна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Павел Дмитриевич

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Линия Лобаревы Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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