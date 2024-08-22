Петряев Георгий Дмитриевич
Место рождениясело Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Дата рождения04.04.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1851 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Крещение
04.04.1851 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Восприемник
04.04.1851 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно