Петряев Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряев Георгий Дмитриевич

Петряев Георгий Дмитриевич

Место рождения

село Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии

Дата рождения

04.04.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1851 ст.

Отец: Петряев Дмитрий Николаевич

Мать: Сафронова Евдокия Ивановна

Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Крещение
04.04.1851 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Восприемник
04.04.1851 ст.
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.