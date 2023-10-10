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Новицкий Андрей Афанасьевич

Место рождения

Украинка, Київська область

Дата рождения

?.09.1920

Дата смерти

24.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1920

Отец: Афанисий

Мать: не указана

Украинка, Київська область
Рождение ребёнка
17.11.1945

Дочь: Новицкая Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
20.01.1949

Дочь: Ушакова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
09.10.1950

Сын: Новицкий Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Галина Андреевна

Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна

Смерть
24.05.1979
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