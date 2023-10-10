Новицкий Андрей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения?.09.1920
Дата смерти24.05.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1945
Дочь: Новицкая Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
20.01.1949
Дочь: Ушакова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
09.10.1950
Сын: Новицкий Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Галина Андреевна
Мать ребёнка: Капранова Анастасия Степановна
Смерть
24.05.1979