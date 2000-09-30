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(Иванова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2000

Отец: Иванов ?

Мать: Михайлина Татьяна Владимировна