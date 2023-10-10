Кривенко Егор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1904 ст.
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904 ст.
Крещение
25.04.1904 ст.
Никита Антонович Грищук
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кривенко Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
02.12.1926
Дочь: Кулюкина Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кривенко Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
02.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривенко Марфа Сергеевна
Смерть
1973