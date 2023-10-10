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Кривенко Егор Яковлевич

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Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.04.1904 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904 ст.

Отец: Кривенко Яков Евсеевич

Мать: Кривенко Евфросинья Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
25.04.1904 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Никита Антонович Грищук
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кривенко Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1926

Дочь: Кулюкина Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кривенко Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривенко Марфа Сергеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Марфа Сергеевна

Смерть
1973
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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