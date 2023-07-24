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Родос Нинель Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1931

Дата смерти

15.07.1983

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ЕФ
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1931

Отец: Родос Борис Вениаминович

Мать: Ратнер Ревекка Яковлевна

Рождение ребёнка
09.07.1955

Дочь: Байкова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Фролов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Виктор Васильевич

Смерть
15.07.1983