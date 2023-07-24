Родос Нинель Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1931
Дата смерти15.07.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1931
Отец: Родос Борис Вениаминович
Мать: Ратнер Ревекка Яковлевна
Рождение ребёнка
09.07.1955
Дочь: Байкова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Фролов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Виктор Васильевич
Смерть
15.07.1983