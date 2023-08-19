Савельев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1931
Дочь: Голышкина Виктория
Мать ребёнка: Савельева Мария
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Лель
Мать ребёнка: Савельева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Мария
Смерть
Неизвестно