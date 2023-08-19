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Савельев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1931

Дочь: Голышкина Виктория

Мать ребёнка: Савельева Мария

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Лель

Мать ребёнка: Савельева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Мария

Смерть
Неизвестно