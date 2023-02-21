Курочкина (Макуха) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Макуха) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макуха Николай Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил

Смерть
Неизвестно
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