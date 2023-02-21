Курочкина (Макуха) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макуха Николай Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курочкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил
Смерть
Неизвестно