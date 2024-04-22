Акулина Савватеева
Место рождения
Дата рождения19.06.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1831 ст.
Отец: Савватей Ефимов
Мать: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
21.02.1851 ст.
Сын: Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Иванов
Смерть
Неизвестно