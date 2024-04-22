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Акулина Савватеева

Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.06.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1831 ст.

Отец: Савватей Ефимов

Мать: Наталья Алексеева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1851 ст.

Сын: Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Иванов

Смерть
Неизвестно
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