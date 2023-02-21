Денисова (Воробьева) Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Воробьева) Лариса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Воропаева Алена Анатольевна

Отец ребёнка: Денисов Анатолий Иванович

Развод
18.04.2001

Муж: Денисов Анатолий Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Анатолий Иванович

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