Аникей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Антон Абрамович
Мать: Авдотья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Игнат Аникеевич
Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петр Аникеевич
Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно