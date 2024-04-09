Аникей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Антон Абрамович

Мать: Авдотья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Игнат Аникеевич

Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Петр Аникеевич

Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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