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Пупкова Акулина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Старичихина Оксинья

Отец ребёнка: Пупковъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Пупковъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Пупковъ Василий

Отец ребёнка: Пупковъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Пупковъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупковъ Василий

Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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