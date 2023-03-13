Пупкова Акулина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Старичихина Оксинья
Отец ребёнка: Пупковъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Пупковъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пупковъ Василий
Отец ребёнка: Пупковъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Пупковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пупковъ Василий
Смерть
1788