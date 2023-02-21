Корниенко Григорий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения: д. Бибиково Сумского у. Харьковской губ. Национальность: украинец
Место жительства
До 1914
Томская губ., Барнаульский уезд, Николаевская вол., с. Каменка
Военная служба
11.08.1915
Брест, Брестская область
Ранен 11.08.1915 г. у города Брест-Литовска.
Военная служба
Между 11.08.1915 и 15.09.1915
2-я Армия, Западный фронт
Рядовой, 218-й пехотный Горбатовский полк, 1-я бригада, 55-я пехотная дивизия, 35-й армейский корпус, 2-я Армия, Западный фронт.
Военная служба
С 05.09.1915 по 15.09.1915
На излечении от бронхита.
Арест
22.02.1930
Профессия / место работы: Занимался своим хозяйством. Место проживания: с. Барсуково Маслянинского р-на Новосибирского окр. Мера пресечения: арестован Дата ареста: 22 февраля 1930 г.
Осуждение
08.03.1930
Осуждение: 8 марта 1930 г. Осудивший орган: тройкой ПП ОГПУ Сибкрая Статья: обв. в а/с агитации, ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: к 10 годам ИТЛ.
Реабилитация осужденного
15.06.1989
Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Новосибирской обл. - т. 4
Смерть
Неизвестно