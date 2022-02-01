Шашков Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боголюбова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Шашкова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашков Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Шашкова Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.2022