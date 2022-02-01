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Шашков Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боголюбова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Шашкова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Шашкова Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Татьяна Викторовна

Смерть
?.02.2022