Бойцов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.2010
Дочь: Бойцова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
19.09.2019
Дочь: Бойцова Алекса Васильевна
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно