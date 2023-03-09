Бойцов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.2010

Дочь: Бойцова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
19.09.2019

Дочь: Бойцова Алекса Васильевна

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойцова Анастасия Александровна

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