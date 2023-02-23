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Марфа Степанова

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Место рождения

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
14.07.1874

Муж: Яков Федорович

Смерть
Неизвестно
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