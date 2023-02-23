Марфа Степанова
Место рождениядер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
14.07.1874
Муж: Яков Федорович
Смерть
Неизвестно