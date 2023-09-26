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Пушкарева Валентина Федоровна
Пушкарева Валентина Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1941
Пол
Женский
Отец
Пушкарев Федор Аверьянович
1906 г.р.
Мать
Пушкарева (Пушкарева) Анна Михайловна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941
Отец:
Пушкарев Федор Аверьянович
Мать:
Пушкарева Анна Михайловна
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