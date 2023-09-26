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Пушкарева Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941

Отец: Пушкарев Федор Аверьянович

Мать: Пушкарева Анна Михайловна

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