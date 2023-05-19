Пашков Александр Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1858
Сын: Пашков Иван Александрович
Мать ребёнка: Пашкова Анна Карповна
Рождение ребёнка
14.02.1860
Сын: Пашков Федор Александрович
Мать ребёнка: Пашкова Анна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашкова Анна Карповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно