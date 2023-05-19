Пашков Александр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Александр Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1840 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1858

Сын: Пашков Иван Александрович

Мать ребёнка: Пашкова Анна Карповна

Рождение ребёнка
14.02.1860

Сын: Пашков Федор Александрович

Мать ребёнка: Пашкова Анна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Анна Карповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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