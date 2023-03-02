Бадьин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Бадьин Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1848
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1851
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья ?
Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1859
Сын: Бадьин Никанор
Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно