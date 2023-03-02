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Бадьин Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Бадьин Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.1848

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1851

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья ?

Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1859

Сын: Бадьин Никанор

Мать ребёнка: Бадьина Аграфена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадьина Аграфена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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