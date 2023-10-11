Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Гавриловна
Смерть
До 1755