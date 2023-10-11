Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Около 1717 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1732 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Гавриловна

Смерть
До 1755
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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