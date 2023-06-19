Виноградова (Михайлова) Ольга Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Михайлова) Ольга Андрияновна

Место рождения

Г. Романо-Борисиглебск

Дата рождения

1854

Дата смерти

26.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Г. Романо-Борисиглебск
Бракосочетание
11.05.1880

Муж: Виноградов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
13.02.1881

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
16.01.1883

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
09.03.1884

Сын: Виноградов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
02.10.1887

Дочь: Пухлова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: старшая сестра

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович

Данных пока нет
Смерть
26.06.1904
С. Фефелофо