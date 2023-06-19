Виноградова (Михайлова) Ольга Андрияновна
Место рожденияГ. Романо-Борисиглебск
Дата рождения1854
Дата смерти26.06.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Г. Романо-Борисиглебск
Бракосочетание
11.05.1880
Рождение ребёнка
13.02.1881
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1883
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1884
Сын: Виноградов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
02.10.1887
Дочь: Пухлова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: старшая сестра
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Егорович
Данных пока нет
Смерть
26.06.1904
С. Фефелофо