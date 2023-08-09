Волкова (Справина) Евстолия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Справина) Евстолия Ивановна

Волкова (Справина) Евстолия Ивановна

Место рождения

Усово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

08.02.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Усово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1885 ст.

Муж: Волков Павел Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1888 ст.

Дочь: Волкова Мария Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Волков Александр Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
08.02.1902 ст.
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
От простуды.