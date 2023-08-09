Волкова (Справина) Евстолия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти08.02.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1885 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1888 ст.
Дочь: Волкова Мария Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Волков Александр Павлович
Отец ребёнка: Волков Павел Иванович
Смерть
08.02.1902 ст.
От простуды.