Ачкасов Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Новикова Надежда
Мать ребёнка: Ачкасова Вера
Павлоград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Ачкасова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ачкасова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ачкасов Анатолий
Мать ребёнка: Ачкасова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ачкасов Пантелей
Мать ребёнка: Ачкасова Вера
Смерть
1947