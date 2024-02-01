Ачкасов Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ачкасов Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Новикова Надежда

Мать ребёнка: Ачкасова Вера

Павлоград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Ачкасова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ачкасова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ачкасов Анатолий

Мать ребёнка: Ачкасова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ачкасов Пантелей

Мать ребёнка: Ачкасова Вера

Смерть
1947
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