Черняк Евстафий Егорович
Место рожденияБобрик
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Черняк Егор Спиридонович
Мать: Черняк Наталья
Бобрик
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Бобрик
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Грищенко Евфросиния Евстафьевна
Мать ребёнка: не указана
Бобрик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
41858 Bobryk, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губская Евдокия Евстафиевна
Мать ребёнка: не указана
41858 Bobryk, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
41858 Bobryk, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно