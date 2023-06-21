Черняк Евстафий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк Евстафий Егорович

Место рождения

Бобрик

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

1855 г.р.
1862 г.р.
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Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Черняк Егор Спиридонович

Мать: Черняк Наталья

Бобрик
Рождение ребёнка
1855

Сын: Черняк Семён Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Бобрик
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Грищенко Евфросиния Евстафьевна

Мать ребёнка: не указана

Бобрик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

41858 Bobryk, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губская Евдокия Евстафиевна

Мать ребёнка: не указана

41858 Bobryk, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

41858 Bobryk, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно