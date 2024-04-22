Бардашев Филипп
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Бардашев Борис
Мать: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Николай Филипович
Мать ребёнка: Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.12.1849
Сын: Николай
Мать ребёнка: Федосья Тимофеевна
Военная служба
1855
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Анна Филиповна
Мать ребёнка: Федосья Тимофеевна
Предположение о том, что Анна Филиповна родилась в Погорелках, так как на момент переписи 1858 года она была единственной Анной Филиповной во владениях Волковых на Нижней Нее
Смерть
После 1858