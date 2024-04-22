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Бардашев Филипп

Место рождения

Погорелка, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Бардашев Борис

Мать: Василиса Ивановна

Погорелка, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Николай Филипович

Мать ребёнка: Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Николай

Мать ребёнка: Федосья Тимофеевна

Военная служба
1855
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Анна Филиповна

Мать ребёнка: Федосья Тимофеевна

Погорелка, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Предположение о том, что Анна Филиповна родилась в Погорелках, так как на момент переписи 1858 года она была единственной Анной Филиповной во владениях Волковых на Нижней Нее
Смерть
После 1858
Погорелка, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
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