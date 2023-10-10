Лысенко Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.
Дочь: Лещенко Фёкла Гавриловна
Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.
Дочь: Лысенко Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович
Рождение ребёнка
14.08.1898 ст.
Сын: Лысенко Демьян Гаврилович
Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович
Рождение ребёнка
02.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович
Рождение ребёнка
27.04.1906 ст.
Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович
Смерть
Неизвестно