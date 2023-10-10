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Лысенко Анна Никифоровна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Муж: Лысенко Гавриил Федотович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.

Дочь: Лещенко Фёкла Гавриловна

Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Дочь: Лысенко Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1898 ст.

Сын: Лысенко Демьян Гаврилович

Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1901 ст.

Сын: Лысенко Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.04.1906 ст.

Сын: Лысенко Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.

Сын: Лысенко Макар Гаврилович

Отец ребёнка: Лысенко Гавриил Федотович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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