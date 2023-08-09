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Бахарева Неонила Васильевна

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Место жительства
С 1735
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бахарев Перфил Трофимович

Отец ребёнка: Бахарев Трофим Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Трофим Давыдович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область