Бахарева Неонила Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Место жительства
С 1735
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Бахарев Перфил Трофимович
Отец ребёнка: Бахарев Трофим Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Смерть
После 1756