Власов (Емельянов) Гавриил Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов (Емельянов) Гавриил Нилович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.03.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1819 г.р.

Жена

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1850 ст.

Отец: Власов Нил Емельянович

Мать: Власова Харитина Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Подкидыш
Бракосочетание
09.02.1869 ст.

Жена: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1871 ст.

Сын: Власов-Емельянов Феодот Гавриилович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1872 ст.

Сын: Власов-Емельянов Иоанн (Иван) Гавриилович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1875 ст.

Сын: Власов-Емельянов Иоанн (Иван) Гавриилович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1878 ст.

Сын: Власов-Емельянов Роман Гавриилович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1883 ст.

Сын: Власов-Емельянов Феодор Гавриилович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1886 ст.

Сын: Власов-Емельянов Евфимий Гавриилович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1888 ст.

Сын: Власов-Емельянов Сергей Гавриилович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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