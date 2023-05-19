Власов (Емельянов) Гавриил Нилович
Место рождения
Дата рождения23.03.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1850 ст.
Отец: Власов Нил Емельянович
Подкидыш
Бракосочетание
09.02.1869 ст.
Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1871 ст.
Сын: Власов-Емельянов Феодот Гавриилович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
26.08.1872 ст.
Сын: Власов-Емельянов Иоанн (Иван) Гавриилович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.10.1875 ст.
Сын: Власов-Емельянов Иоанн (Иван) Гавриилович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
28.09.1878 ст.
Сын: Власов-Емельянов Роман Гавриилович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
13.02.1883 ст.
Сын: Власов-Емельянов Феодор Гавриилович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
31.03.1886 ст.
Сын: Власов-Емельянов Евфимий Гавриилович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
05.10.1888 ст.
Сын: Власов-Емельянов Сергей Гавриилович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Агафья Матвеевна
Смерть
Неизвестно