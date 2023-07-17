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Сергей
Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Марина
1974 г.р.
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Дочь:
Марина
Мать ребёнка:
Марина
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