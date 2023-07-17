Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Марина