Догадина Матрона Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Догадин Иван Андреевич
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916