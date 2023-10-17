Догадина Матрона Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Догадина Матрона Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Догадин Иван Андреевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Догадин Иван Андреевич

Смерть
После 1916
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