Шварц (Кель (В)) Елизавета Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварц (Кель (В)) Елизавета Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кель (в) Вениамин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1913

Дочь: Энгель Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович

Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Штоль Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович

Рождение ребёнка
08.09.1916

Дочь: Луиза Яковлевна

Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Христина Яковлевна

Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шварц Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шварц Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович

Смерть
Неизвестно
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