Шварц (Кель (В)) Елизавета Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кель (в) Вениамин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1913
Дочь: Энгель Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Штоль Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович
Рождение ребёнка
08.09.1916
Дочь: Луиза Яковлевна
Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Христина Яковлевна
Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шварц Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шварц Яков Мартынович
Смерть
Неизвестно