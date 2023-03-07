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Булатов Фома Афанасьев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Булатов Афонасий Васильев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Булатов Алексей Незаконнорожденный

Мать ребёнка: Булатова Параскева (Максимова)

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Устинья Фомина

Мать ребёнка: Булатова Параскева (Максимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Агафья Фомина

Мать ребёнка: Булатова Параскева (Максимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Параскева (Максимова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Параскева (Максимова)

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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