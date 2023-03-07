Булатов Фома Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Булатов Афонасий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Булатов Алексей Незаконнорожденный
Мать ребёнка: Булатова Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Устинья Фомина
Мать ребёнка: Булатова Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Агафья Фомина
Мать ребёнка: Булатова Параскева (Максимова)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816