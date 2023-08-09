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Соколов Симеон Елисеев

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Соколов Елисей

Мать: Соколова Дарья Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.04.1801

Жена: Соколова Мавра Стефанова

Рождение ребёнка
21.09.1801

Дочь: Татиана Семенова

Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1803

Сын: Соколов Архип Семенов

Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1805

Дочь: Мелания Семенова

Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1807

Сын: Соколов Мирон Семенов

Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1814

Сын: Соколов Гавриил Симионов

Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1819

Дочь: Елена Симионова

Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно