Соколов Симеон Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Соколов Елисей
Мать: Соколова Дарья Петрова
Бракосочетание
Около ?.04.1801
Жена: Соколова Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
21.09.1801
Дочь: Татиана Семенова
Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
06.09.1803
Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
02.01.1805
Дочь: Мелания Семенова
Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
16.08.1807
Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
24.03.1814
Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
27.05.1819
Дочь: Елена Симионова
Мать ребёнка: Соколова Мавра Стефанова
Смерть
Неизвестно