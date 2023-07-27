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Соколов Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

30.04.1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Соколов Симеон Елисеев

Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Соколов Максим Елисеев

Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Катерина Елисеева

Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Соколов Григорий Елисеев

Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.04.1819
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья