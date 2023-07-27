Соколов Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти30.04.1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Катерина Елисеева
Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Соколова Дарья Петрова
Смерть
30.04.1819
Причина смерти: от удушья