Дареев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дареев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1958

Дочь: Тимофеева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Дареева Евгения Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бек Виктор Иванович

Мать ребёнка: Дареева Евгения Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бек Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Дареева Евгения Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дареева Евгения Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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