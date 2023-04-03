Дареев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1958
Дочь: Тимофеева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Дареева Евгения Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бек Виктор Иванович
Мать ребёнка: Дареева Евгения Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дареева Евгения Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно