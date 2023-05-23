Дюжев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюжев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Дюжев Михаил

Мать: Дюжева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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