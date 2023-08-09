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Бакланов Иван Осипович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бакланов Осип Васильевич

Мать: Бакланова Агриппина Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1885
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд