(Клюева) Матрона Еремеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: Клюев Еремей Мартинов
Мать: Клюева Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
14.03.1882
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Федосиев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Федосиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федосиев
Смерть
Неизвестно