(Клюева) Матрона Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клюева) Матрона Еремеева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: Клюев Еремей Мартинов

Мать: Клюева Ксения Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1882

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Федосиев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Федосиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федосиев

Смерть
Неизвестно
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